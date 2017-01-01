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09:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Белоруссии пенсионный возраст повышается на 3 года

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Пенсионный возраст повышается в Белоруссии с 1 января на 3 года: до 58 лет для женщин и до 63 для мужчин.

Источник: "РИА Новости" Украина

В соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко, с 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста на полгода каждый год. Также предусмотрено «аналогичное увеличение (на три года за шесть лет) возраста, дающего право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет, а также соразмерное общегражданскому постепенное повышение предельного возраста состояния на военной службе военнослужащих».

Комментируя данную меру, президент Белоруссии высказал мнение, что страна может вернуться к вопросу повышения пенсионного возраста после первого этапа — через шесть лет.

«Нас критиковали, особенно россияне этим грешат, мол, Лукашенко испугался, надо было на пять лет повышать, а он пошел только на три года… В данном случае — все равно. Разницы абсолютно нет с точки зрения наполняемости бюджета. Мы сделали первый шаг. Он будет длиться шесть лет, а дальше мы вместе с вами вернемся к этому вопросу, если в этом будет необходимость», — сказал Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

Он призвал спокойно воспринимать повышение пенсионного возраста. Президент отметил, что необходимость таких мер назрела давно. В качестве аргумента он привел тот факт, что большое количество белорусских пенсионеров продолжают работать.

«Около трети, а может и больше пенсионеров давно поняли, что надо работать и работали, не выходя на пенсию», — сказал Лукашенко.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, «увеличение пенсионного возраста не грозит дефицитом рабочих мест». Он отметил, что постепенное повышение пенсионного возраста создаст предпосылки к тому, что количество занятых на рынке труда будет увеличено.

«Только в 2017 году нам потребуется около 18 тысяч дополнительных рабочих мест», — продолжил глава правительства, отметив, что в дальнейшем целесообразно увеличивать количество рабочих мест ежегодно на 50 тысяч.

По его мнению, повышение пенсионного возраста позволит гарантированно поддерживать соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне 40%. «В последнее время это с учетом неизменного пенсионного возраста из года в год удавалось все сложнее», — констатировал премьер.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что повышения пенсионного возраста в Украине до улучшения качества и продолжительности жизни украинцев не будет.

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