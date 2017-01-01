МИД РК сделал заявление в связи с терактом в Стамбуле

«Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в Стамбуле 1 января 2017 года и приведший к гибели десятков человек. Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание», — говорится в заявлении МИД РК.

Искренне соболезнуя семьям погибших, внешнеполитическое ведомство Казахстана пожелало скорейшего выздоровления раненым, а властям и народу братской Турции — силы, выдержки и упорства в борьбе с терроризмом.