МИД РК сделал заявление в связи с терактом в Стамбуле
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление в связи с террористическим актом в городе Стамбуле (Турция).
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление в связи с террористическим актом в городе Стамбуле (Турция).
«Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в Стамбуле 1 января 2017 года и приведший к гибели десятков человек. Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание», — говорится в заявлении МИД РК.
Искренне соболезнуя семьям погибших, внешнеполитическое ведомство Казахстана пожелало скорейшего выздоровления раненым, а властям и народу братской Турции — силы, выдержки и упорства в борьбе с терроризмом.