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11:33 (мск), источник: Kazinform

МИД РК сделал заявление в связи с терактом в Стамбуле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление в связи с террористическим актом в городе Стамбуле (Турция).

Источник: Kazinform

«Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в Стамбуле 1 января 2017 года и приведший к гибели десятков человек. Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание», — говорится в заявлении МИД РК.

Искренне соболезнуя семьям погибших, внешнеполитическое ведомство Казахстана пожелало скорейшего выздоровления раненым, а властям и народу братской Турции — силы, выдержки и упорства в борьбе с терроризмом.

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