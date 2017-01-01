В Беларуси повышается пенсионный возраст с 1 января

Президент Беларуси 11 апреля 2016 года подписал указ № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», который вступает в силу с 1 января 2017 года. Документом предусмотрено поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет. Аналогично (на 3 года за 6 лет) увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет. Соразмерно общегражданскому будет постепенно повышаться предельный возраст состояния на военной службе военнослужащих.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, с 1 января 2017 года до 2022 года каждый год устанавливается новый пенсионный возраст (для обращения за пенсией) путем его повышения по отношению к предыдущему году на 6 месяцев: в 2017 году для мужчин — 60 лет 6 месяцев, для женщин — 55 лет 6 месяцев; в 2018 году для мужчин — 61 год, для женщин — 56 лет; в 2019 году для мужчин — 61 год 6 месяцев, для женщин — 56 лет 6 месяцев; в 2020 году для мужчин — 62 года, для женщин — 57 лет; в 2021 году для мужчин — 62 года 6 месяцев, для женщин — 57 лет 6 месяцев; с 2022 года для мужчин — 63 года, для женщин — 58 лет.

Таким образом, новый пенсионный возраст в 2017 году для мужчин составляет 60 лет 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1957 года), для женщин — 55 лет 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1962 года); в 2018 году для мужчин — 61 год (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1957 года), для женщин — 56 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1962 года); в 2019 году для мужчин — 61 год 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1958 года), для женщин — 56 лет 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1963 года); в 2020 году для мужчин — 62 года (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1958 года), для женщин — 57 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1963 года); в 2021 году для мужчин — 62 года 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1959 года), для женщин — 57 лет 6 месяцев (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 января по 30 июня 1964 года); с 2022 года пенсии будут назначать мужчинам в 63 года, женщинам — в 58 лет.

По оценке, до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно. По мере повышения пенсионного возраста соответственно увеличивается и предпенсионный возраст.

В Беларуси установлены гарантии занятости для людей предпенсионного возраста. В Минтруда и соцзащиты подчеркнули, что охранные нормы в трудовых отношениях для работников предпенсионного возраста (заключение/продление контрактов до достижения «нового» пенсионного возраста) сохраняются.