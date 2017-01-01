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13:34 (мск), источник: Sputnik.md

Додон подвел итоги года

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. По мнению президента Молдовы Игоря Додона, в прошедшем году «было хорошее и плохое, подъемы и спады, потери и приобретения, но, несмотря ни на что, уходящий год останется в нашей памяти».

Источник: Sputnik.md

«2016 год — часть истории страны, часть биографии каждого из нас», — говорится в поздравительном послании президента.

Додон напомнил, что в 2016-м году наши граждане вернули себе право самостоятельно выбирать главу государства.

«Это важное политическое достижение, которое сблизило институт президента с народом. Всенародные выборы добавили должности президента легитимности и ответственности», — отметил Додон.

«Я знаю, где бы Вы ни находились: вместе с семьей, с друзьями, на работе, за границей или в одиночестве, в хорошем настроении или, может быть, в грусти, — у каждого из Вас есть надежда на то, что наступающий год принесет с собой больше радости, больше удач, больше тепла родных и близких. Я от всего сердца желаю, чтобы все Ваши ожидания обязательно исполнились», — поздравил президент граждан.

«Я надеюсь, что новый 2017 год станет для всего нашего народа годом мира и процветания. Мы все граждане одной страны — Молдовы. Жизнь каждого из нас в Новом году станет намного лучше, если мы будем действительно любить нашу родную страну, с уважением относиться к друг к другу, заботиться о близких и родных», — заключил Додон.

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