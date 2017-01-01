После года упорного труда парламент ушел на каникулы

«Мы тоже хотим небольших каникул. Надеемся, зарплаты хватит на небольшой отдых в горах где-нибудь в Брашове, в Румынии».

Некоторые депутаты уезжать не планируют.

«На праздники я, скорее всего, останусь дома. Планов уезжать у меня нет. Займусь здоровьем. Другого времени, к сожалению, нет», — заявил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

«Отмечаем обычно дома. Наряжаем елку, готовимся, встречаем праздник в кругу семьи», — добавила независимый депутат Виолетта Иванова.

«В этом году будем праздновать с близкими людьми дома», — отметила депутат ДПМ Валентина Стратан.

«Очень надеюсь на то, что буду с семьей, с друзьями, встречусь с теми, кого давно не видел. К сожалению, было очень много работы и не было возможности встречаться с друзьями», — сказал депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

И некоторые члены кабмина отметят праздники в кругу семьи.



«У нас нет каникул. Придется выйти на работу. Но выходные дни проведем в семье. Нет в планах поездки в горы или на море», — говорит министр экономики Октавиан Калмык.

«У нас зимних каникул нет. Будут только выходные, Новый год, а затем снова на работу», — отметила министр культуры Моника Бабук.



Некоторые министры признались, что мечтают покорить горные вершины.