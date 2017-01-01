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15:09 (мск), источник: Publika.md

С первого января в силу вступает новый закон о пенсиях

В первый же день Нового года в Молдове вступает в силу ряд новых законов и постановлений. Закон о госбюджете и бюджетно-налоговую политику впервые за семь лет приняли вовремя. Также с 1 января начинается внедрение нескольких реформ.

Источник: Publika.md

В силу вступает новый закон о пенсиях, позволяющий увеличить выплаты всем категориям получателей. Меняется методология расчета, так что больше будут получать и те, кто уже вышел на заслуженный отдых, и те, кто только собирается. В некоторых случаях пенсии вырастут вдвое. В первую очередь пересмотрят размер выплат для тех, кто вышел на пенсию с 2001 по 2008 год. А те, кто достигнет пенсионного возраста, но продолжит работать, смогут претендовать на перерасчет пенсии каждые два года. Единственное условие — полный трудовой стаж, который составляет 34 года.

Растет и зарплата социальных работников. Решением парламента оклад соцработников со средним образованием составит 2900 леев, а их коллеги с высшим образованием будут получать три тысячи 440 леев. Также с первого января вступает в силу главный финансовый документ — закон о государственном бюджете. По прогнозам властей, экономический рост в в 2017 году составит 3%, объем экспорта увеличится на 10%, импорта — на 9. Реализовать планируют более 70 проектов, важнейшие из которых предусматривают строительство социального жилья и развитие инфраструктуры — дорожной и сельскохозяйственной.

Доходы госбюджета заложены на уровне 32-х миллиардов леев — с ростом в 11%. В структуре поступлений доминируют налоги и сборы, а также внешнее финансирование. В статью расходов включено повышение заработной платы в бюджетном секторе. Дефицит, по расчетам минфина, составит свыше четырех миллиардов леев.

Одновременно с госбюджетом в силу вступает и бюджетно-налоговая политика. Документ предусматривает налоговые послабления в торговле. Для физических лиц, занятых в этой сфере, налог составит один процент от выручки, но не менее трех тысяч леев. Также установлен единый режим налогообложения доходов от деятельности, связанной с системой правосудия.

Для представителей смежных юридических профессий — адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей, экспертов и медиаторов — налог на доход будет составлять 18% от налогооблагаемой базы. Повышены акцизы на табачные изделия, а это означает, что сигареты подорожают. Кроме того, бюджетно-налоговая политика предусматривает продление до 2020 налоговых льгот для IT-сектора. Так, резиденты виртуальных IT-парков будут платить единый налог в размере 7% от объема продаж .

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