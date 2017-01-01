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17:42 (мск), источник: РИА Новости

Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.

Источник: AFP 2016
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«Самолет взлетел, все улетели», — сообщили там.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России.

Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа.

Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

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