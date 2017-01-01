В Украине стартовала вторая волна е-декларирования

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 1 января, началась вторая волна е-декларирования. Завершится она 1 апреля 2017 года. Такие сроки предусмотрены законом «О предотвращении коррупции».

Декларции должны подать лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления. Отчитаться о своих финансах должны руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе.