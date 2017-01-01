В Украине стартовала вторая волна е-декларирования
Согласно информации, вторая волна
Согласно информации, вторая волна
КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 1 января, началась вторая волна
Декларции должны подать лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления. Отчитаться о своих финансах должны руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять
Отметим, что в случае временного исполнения работником таких обязанностей на время отсутствия руководителя подразделения в отчетном периоде он не обязан подавать