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18:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине стартовала вторая волна е-декларирования

Согласно информации, вторая волна е-декларирования завершится 1 апреля 2017 года. Декларции должны подать лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 1 января, началась вторая волна е-декларирования. Завершится она 1 апреля 2017 года. Такие сроки предусмотрены законом «О предотвращении коррупции».

Декларции должны подать лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления. Отчитаться о своих финансах должны руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе.

Отметим, что в случае временного исполнения работником таких обязанностей на время отсутствия руководителя подразделения в отчетном периоде он не обязан подавать е-декларацию.

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