Сенаторы США заявили о намерении расширить антироссийские санкции в 2017

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший накануне Киев, заявил в интервью «Радио Свобода», что в 2017 году американские законодатели собираются принять новые санкции в отношении России.

В следующем году мы собираемся представить новые санкции — кроме тех, что уже существуют, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам России, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому [президенту России Владимиру] Путину, его ближайшему окружению. Линдси Грэм Сенатор-республиканец США

По его мнению, «единственная возможность заставить Россию измениться — это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену». «Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 года конгресс, при поддержке обеих партий, попытается принять новые санкции, которые коснутся критически важных составляющих российской экономики», — подчеркнул республиканец.

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