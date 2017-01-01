Сенаторы США заявили о намерении расширить антироссийские санкции в 2017

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший накануне Киев, заявил в интервью «Радио Свобода», что в 2017 году американские законодатели собираются принять новые санкции в отношении России.
В следующем году мы собираемся представить новые санкции — кроме тех, что уже существуют, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам России, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому [президенту России Владимиру] Путину, его ближайшему окружению.
Линдси ГрэмСенатор-республиканец США
По его мнению, «единственная возможность заставить Россию измениться — это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену».
«Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 года конгресс, при поддержке обеих партий, попытается принять новые санкции, которые коснутся критически важных составляющих российской экономики», — подчеркнул республиканец.
Он также выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, подпишет соответствующий закон.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн, посетивший Киев в составе американской делегации вместе с Грэмом, также не исключил усиления антироссийских санкций из-за кибератак во время выборов, в которых США обвиняют Москву.
«Я уверен, что конгресс одобрит новые санкции. Не знаю, подпишет ли их [избранный] президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют за, они станут законом», — подчеркнул Маккейн.