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19:42 (мск), источник: РБК

Сенаторы США заявили о намерении расширить антироссийские санкции в 2017

В новом году конгресс США намерен принять новые антироссийские санкции, заявил сенатор Линдси Грэм. Он выразил надежду на то, что инициативу законодателей поддержит избранный президент.

Источник: Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший накануне Киев, заявил в интервью «Радио Свобода», что в 2017 году американские законодатели собираются принять новые санкции в отношении России.

В следующем году мы собираемся представить новые санкции — кроме тех, что уже существуют, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам России, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому [президенту России Владимиру] Путину, его ближайшему окружению.
Линдси ГрэмСенатор-республиканец США

По его мнению, «единственная возможность заставить Россию измениться — это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену».

«Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 года конгресс, при поддержке обеих партий, попытается принять новые санкции, которые коснутся критически важных составляющих российской экономики», — подчеркнул республиканец.

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Он также выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, подпишет соответствующий закон.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, посетивший Киев в составе американской делегации вместе с Грэмом, также не исключил усиления антироссийских санкций из-за кибератак во время выборов, в которых США обвиняют Москву.

«Я уверен, что конгресс одобрит новые санкции. Не знаю, подпишет ли их [избранный] президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют за, они станут законом», — подчеркнул Маккейн.

Комментарии
2
Роман. Загривач.
Уже не ввидут.Чё зря Путин в Трампа столько бабок вложил.
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Vladimir
Сейчас АБ всем расскажет: - " всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает"..))
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