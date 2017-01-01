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21:37 (мск), источник: РИА Новости

Развал или бум: FT оценила, что ждет еврозону после выборов во Франции

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции конец «европейской мечты» неизбежен, однако вполне возможно, что экономика страны от этого только выиграет, считает обозреватель Financial Times Вольфганг Мюнхау.

Источник: AP 2016

От исхода президентских выборов во Франции весной 2017 года во многом зависит судьба экономики всего Евросоюза, поэтому важно оценить перспективы развития при победе каждого из кандидатов, лидирующих по опросам общественного мнения в настоящий момент: Эммануэля Макрона, Франсуа Фийона и Марин Ле Пен. По французским стандартам, все трое имеют весьма радикальные планы в экономической сфере, подчеркивает автор.

Франсуа Фийон, например, настаивает на проведении в жизнь ряда реформ, включающих повышение пенсионного возраста и увеличение 35-часовой рабочей недели. Он придерживается традиционной для Франции идеологии, рассматривающей национальное государство как главный объект политики. В связи с этим неудивительно, замечает Мюнхау, что Фийон может похвастаться отличными отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

Экс-министр экономики Эммануэль Макрон, напротив, выступает за максимально возможную степень единства еврозоны как в финансовом, так и в политическом смысле. Этим он радикально отличается от третьего кандидата, Марин Ле Пен: если Макрон собирается укрепить еврозону, то Ле Пен намерена ее разрушить.

Хотя избрание Ле Пен президентом Франции убьет «европейскую мечту» и разрушит еврозону, для французской экономики это вполне может иметь положительный эффект, прогнозирует автор. По его мнению, критикам Ле Пен не стоит повторять ошибку, которую допускали те, кто предрекал экономические проблемы после референдума о выходе Великобритании из ЕС и избрания Трампа президентом США: эти прогнозы не оправдались.

В целом, если Фийон выступает за более реалистичный вариант статус-кво в европейской экономической политике, то Макрон и Ле Пен представляют собой две диаметрально противоположные альтернативы, которые в любом случае выглядят перспективнее, чем текущее положение вещей, заключает Мюнхау.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. Фаворитами предвыборной гонки, согласно нескольким опросам общественного мнения, являются экс-премьер Франсуа Фийон, баллотирующийся от правоцентристской партии «Республиканцы», бывший министр экономики и независимый кандидат Эммануэль Макрон и глава партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен.

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