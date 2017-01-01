Будущий пресс-секретарь Трампа раскритиковал антироссийские санкции
Будущий
Будущий
«Я думаю, что один из вопросов, который мы сейчас имеем: почему все это приняло такие масштабы? Я имею в виду, посмотрите — 35 человек высылаются, два объекта закрываются, вопрос — это пропорциональный ответ на совершенные действия?» — сказал Спайсер.
По мнению будущего
В четверг, 29 декабря, США расширили антироссийские санкции, на этот раз связав их с предполагаемым вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию. В частности, Вашингтон объявил нон грата 35 российских дипломатов и закрыл две российские дипмиссии в штатах