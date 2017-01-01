Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы
Самарис хочет перейти в «Зенит»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
9Стрельба в стамбульском клубе
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
21:38 (мск), источник: РБК

Будущий пресс-секретарь Трампа раскритиковал антироссийские санкции

Будущий пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер выразил сомнение в том, что новые антироссийские санкции Вашингтона являются пропорциональным ответом. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Я думаю, что один из вопросов, который мы сейчас имеем: почему все это приняло такие масштабы? Я имею в виду, посмотрите — 35 человек высылаются, два объекта закрываются, вопрос — это пропорциональный ответ на совершенные действия?» — сказал Спайсер.

По мнению будущего пресс-секретаря, ответ администрации Обамы отличается от всех, «что были предприняты [США] в современной истории». Спайсер напомнил, что когда в 2015 году США заподозрили китайских хакеров в получении доступа к системам планово-административного управления администрации США (OPM), «ничего не произошло». «Появляется вопрос, является ли это дипломатическим ответом или политической расплатой», — подчеркнул Спайсер.

В четверг, 29 декабря, США расширили антироссийские санкции, на этот раз связав их с предполагаемым вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию. В частности, Вашингтон объявил нон грата 35 российских дипломатов и закрыл две российские дипмиссии в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянин Устюгов одержал вторую победу на «Тур де Ски»
Мир отпраздновал наступление 2017 года
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь