Будущий пресс-секретарь Трампа раскритиковал антироссийские санкции

«Я думаю, что один из вопросов, который мы сейчас имеем: почему все это приняло такие масштабы? Я имею в виду, посмотрите — 35 человек высылаются, два объекта закрываются, вопрос — это пропорциональный ответ на совершенные действия?» — сказал Спайсер.

По мнению будущего пресс-секретаря, ответ администрации Обамы отличается от всех, «что были предприняты [США] в современной истории». Спайсер напомнил, что когда в 2015 году США заподозрили китайских хакеров в получении доступа к системам планово-административного управления администрации США (OPM), «ничего не произошло». «Появляется вопрос, является ли это дипломатическим ответом или политической расплатой», — подчеркнул Спайсер.