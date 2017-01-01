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22:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Эрдоган: теракт в Стамбуле связан с общей ситуацией в регионе

Эрдоган решительно осудил террористический акт в Стамбуле: «Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что террористическую атаку в Стамбуле нельзя рассматривать отдельно от ситуации в регионе.

«Решительно осуждаю террористический акт, который произошел в Стамбуле в первые часы 2017 года. Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа. Мы решительно настроены на то, чтобы вырвать с корнем терроризм и угрозы для нашей страны. Эти нападения связаны с событиями в нашем регионе», — говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на его официальном сайте.

Президент Турции отметил также, что его страна «продолжит борьбу не только против вооруженных нападений, но и против экономических, политических и социальных диверсий».

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

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