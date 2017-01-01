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23:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в ФРГ расследуют мошенничество мигрантов с соцвыплатами на несколько миллионов евро

БЕРЛИН, 1 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Специальная комиссия полиции немецкого Брауншвейга (федеральная земля Нижняя Саксония) расследует более 300 случаев мошенничества с соцвыплатами со стороны соискателей убежища. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на руководителя группы Йорна Меменгу.

По большей части подозреваемыми являются мигранты из Судана, которые прибыли в Германию летом 2015 года. Беженцы по несколько раз под разными именами регистрировались в центре первичного приема. «Иногда они отращивали бороду, надевали очки, делали себе более короткую стрижку и указывали другую фамилию», — приводит DPA слова Меменги. Летом 2015 года на пике миграционного кризиса сотрудники соцслужб, обрабатывавшие огромное количество заявлений, просто не имели шансов против мошенников.

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Используя такой метод, многие мигранты получали порой по несколько тысяч евро на человека. Ущерб от действий злоумышленников полиция оценивает в несколько миллионов евро.

В ходе проведения следственных мероприятий полицейские натолкнулись на просителя убежища, который 12 раз указывал разные данные о своей личности и незаконным образом получил около €45 тыс. В настоящее время сотрудникам центров первичного приема беженцев предписано снимать отпечатки пальцев, однако в то время, когда ежедневно приходилось обрабатывать заявления 2 тыс. мигрантов, это было практически невозможно.

Как отметил Меменга, большинство мошенников, по всей видимости, до сих пор находятся на территории Германии. В то же время привлечь мигрантов к суду в ФРГ чрезвычайно сложно, так как сразу после разоблачения, они сразу покидают место пребывания, сообщил глава следственной группы.

Комментарии
3
В
бабку Меркель давно пора выбросить на свалку
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Tavovic
Действительно идиоты , поленились пальцы в базу откатать , видимо в доле , по другому трудно объяснить такую тупость.
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Сергей Саморуков
Всем прокатывать пальцы . Странно почему это не делали ?
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