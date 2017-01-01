СМИ: в ФРГ расследуют мошенничество мигрантов с соцвыплатами на несколько миллионов евро

По большей части подозреваемыми являются мигранты из Судана, которые прибыли в Германию летом 2015 года. Беженцы по несколько раз под разными именами регистрировались в центре первичного приема. «Иногда они отращивали бороду, надевали очки, делали себе более короткую стрижку и указывали другую фамилию», — приводит DPA слова Меменги. Летом 2015 года на пике миграционного кризиса сотрудники соцслужб, обрабатывавшие огромное количество заявлений, просто не имели шансов против мошенников.

Используя такой метод, многие мигранты получали порой по несколько тысяч евро на человека. Ущерб от действий злоумышленников полиция оценивает в несколько миллионов евро.

В ходе проведения следственных мероприятий полицейские натолкнулись на просителя убежища, который 12 раз указывал разные данные о своей личности и незаконным образом получил около €45 тыс. В настоящее время сотрудникам центров первичного приема беженцев предписано снимать отпечатки пальцев, однако в то время, когда ежедневно приходилось обрабатывать заявления 2 тыс. мигрантов, это было практически невозможно.

Как отметил Меменга, большинство мошенников, по всей видимости, до сих пор находятся на территории Германии. В то же время привлечь мигрантов к суду в ФРГ чрезвычайно сложно, так как сразу после разоблачения, они сразу покидают место пребывания, сообщил глава следственной группы.