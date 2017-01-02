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02:40 (мск), источник: РИА Новости

Путин пригласил детей высланных российских дипломатов на елку в Кремль

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил пригласить детей всех сотрудников российских загранучреждений, прибывших из США, на новогоднюю елку в Кремль, сообщили журналистам в администрации президента.

Источник: РИА Новости

Как стало известно РИА Новости, о приглашении Путина детям возвращающихся в Москву дипломатов объявил командир специального воздушного судна на пути из США. Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона около 17.00 мск воскресенья.

Фоторепортаж
Общероссийская елка в КремлеВ Государственном Кремлевском дворце в Москве прошла Общероссийская детская елка.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа.

Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Обамы как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

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