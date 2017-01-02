Путин пригласил детей высланных российских дипломатов на елку в Кремль

Как стало известно РИА Новости, о приглашении Путина детям возвращающихся в Москву дипломатов объявил командир специального воздушного судна на пути из США. Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона около 17.00 мск воскресенья.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа.