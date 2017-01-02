СМИ узнали о «жестких мерах» Китая в отношении Тайваня из-за Трампа

Источник: Reuters

Китайские военные встревожены вероятной поддержкой Тайваня избранным президентом США Дональдом Трампом и продумывают «серьезные меры», призванные пресечь стремление острова к независимости, сообщает Reuters со ссылкой на источники, связанные с высокопоставленными офицерами. Три собеседника издания, в частности, рассказали, что рассматривается возможность военных учений близ Тайваня. Также рассматриваются и экономические меры с целью «парализовать» остров.

Как отмечает Reuters, неясно, были ли приняты какие-либо решения.

Однако источники отметили, что тема Тайваня в последние недели заняла важное место среди тем, обсуждаемых высшими эшелонами Народно-освободительной армии Китая (так официально называются вооруженные силы страны).

«Если Трамп будет отрицать политику “единого Китая” после того, как станет президентом, то таким образом он перейдет красную черту», — подчеркнул источник Reuters, близкий к руководству Китая.

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Министерство обороны Китая отказалось комментировать эту информацию. На вопрос о возможных агрессивных действиях Китая официальный представитель Минобороны Тайваня Чен Чун Ши ответил: «Мы полностью подготовлены и рассматриваем худшие варианты, готовясь к лучшему». В начале декабря Трамп провел телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Агентство Associated Press называло его «крайне необычным», поскольку с 1979 года Вашингтон следует политике «единого Китая», согласно которой США признают Пекин как представителя Китая и воздерживается от неофициальных связей с Тайванем. Китай после разговора выразил дипломатический протест. Избранный американский президент вслед за этим подверг Пекин критике, а 11 декабря высказал мысль, что США не обязаны следовать политике «единого Китая».

Я полностью понимаю политику «единого Китая», однако не понимаю, почему мы должны быть связаны политикой «единого Китая», покуда не достигли с Китаем договоренности, касающейся других вещей, включая торговлю. Дональд Трамп Избранный президент США

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