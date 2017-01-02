Сергей Левченко: Лес начнут чипировать в Иркутской области в январе 2017 года

Реализация пилотного проекта по чипированию леса начнется в начале 2017 года в Иркутской области, заявил губернатор региона Сергей Левченко на встрече с активистами Общероссийского народного фронта. С 1 января приступили к работе по постановке на учет всех пунктов приемки и отгрузки древесины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Мы ищем варианты того, чтобы лес был под контролем: не только его выращивание, но рубка, переработка и транспортировка. Идея простая: чтобы каждый лесовоз был снабжен чипом и системой ГЛОНАСС. Нам необходимо нарабатывать опыт. Мы не предполагаем, что при помощи чипирования решим все вопросы, но по крайней мере двинемся вперед», — отметил Сергей Левченко.

Участники встречи передали губернатору предложения, сформированные на региональной конференции. Следующая встреча главы Приангарья и активистов фронта пройдет на площадке ОНФ.