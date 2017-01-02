Пенсионная реформа стартовала в Молдове

На данный момент в Молдове женщины выходят на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62 года.

Согласно реформе, возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, а для женщин — на шесть, пока не достигнет показателя в 63 года. Исключение из общих правил — женщины, которые родили и воспитывают до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Для этой категории пенсионный возраст составляет 60 лет. Также в 55 лет на пенсию будут уходить граждане, занятые на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда.

И хотя, как отмечено в тексте одобренного парламентом республики в конце декабря документе, «настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года», главное изменение — постепенный переход к единому возрасту выхода на пенсию начинается с 1 июля 2017 года.

После пенсионной реформы минимальный стаж для начисления пенсии составит 17 лет. Те граждане, кто на момент достижения стандартного пенсионного возраста не имеют такого трудового стажа, будут получать социальное пособие. Индексация пенсий будет проводиться только при условии, если ежегодный рост потребительских цен составит не менее 2%.

Одно из важных изменений — новая формула расчета пенсий, в которой учитываются стаж и вклад пенсионера в систему социального страхования, отдельно рассчитывается средний ежемесячный застрахованный доход, полученный гражданином до и после 1 января 1999 года. Согласно закону, пенсии начнут рассчитывать по новой формуле с 1 апреля 2017 года.

Пенсионная реформа рухнет?

Повышение пенсионного возраста в Молдове было одним из условий Международного валютного фонда, с которым власти республики заключили в 2016 году меморандум о сотрудничестве. Эксперты МВФ подчеркивали, что в Молдове зарегистрирован очень низкий уровень соотношения между количеством застрахованных работающих граждан и количеством пенсионеров — на 10 пенсионеров приходится всего 13 работающих.

Как подчеркивают специалисты, этот показатель продолжает ухудшаться из-за старения населения и трудовой миграции. Одним из пунктов для обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы эксперты МВФ выделили повышение пенсионного возраста.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип ранее заявлял, что если не предпринимать конкретные меры по реформированию пенсионной системы страны, то ежегодно финансирование из госбюджета республики будет только расти. При этом глава молдавского правительства отметил, что реформа — это не условие МВФ, а инициатива правительства. По его словам, изменения направлены на сохранение пенсионной системы, «которая, если мы продолжим в такой же манере, как и до этого момента, через два года рухнет. Мы не будем в состоянии выплачивать пенсии».

Такого же мнения придерживается министр труда, социальной защиты и семьи Молдовы Стелла Григораш. По прогнозам руководимого ею ведомства, к 2035 году пожилые люди будут составлять 25% от всего населения республики. По словам министра, если не провести эту реформу, то последствия для страны будут очень жесткими.

«Это необходимое изменение, чтобы уравнять пенсионную систему к демографической ситуации… То, что мы уравняли возраст выхода на пенсию и стаж для мужчин и женщин, обеспечит нам наличие финансовых средств для других аспектов системы», — считает Григораш.

Кто против?

Оппозиционная в Молдове Партия социалистов выступила с резкой критикой пенсионной реформы. Фракция социалистов в парламенте республики — единственная, кто высказывался против внесения подобных изменений в национальное законодательство. Депутаты-социалисты подчеркивают, что, учитывая уровень жизни в Молдове, люди «просто не доживут до момента, когда можно будет выйти на пенсию». Кроме того, нельзя не учитывать высокий уровень миграции из страны, что влияет на сокращение поступлений в пенсионный фонд.

Новый президент Молдовы Игорь Додон отметил, что отмена пенсионной реформы — один из приоритетов его работы на посту главы республики. По его словам, в качестве президента он намерен добиваться аннулирования этой антисоциальной инициативы.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы также раскритиковала пенсионную реформу. Глава конфедерации Олег Будза в комментарии РИА Новости отметил, что основная проблема заключается в нехватке средств в бюджете социального страхования. «С каждым годом дефицит бюджета растет. Он составлял 1,4 миллиарда леев и продолжает увеличиваться», — сказал Будза.

Он также признал, что если не предпринять конкретные меры по изменению пенсионной системы, то, конечно, она действительно может рухнуть.

«Надо ли было повышать пенсионный возраст или все-таки можно найти ресурсы из теневой экономики. Мы обращали внимание премьера, парламентского большинства на то, что пора положить конец неформальной экономике. На поддержание социального сектора страны можно было направить хотя бы 5−7% из 15 миллиардов, которые крутятся в теневой экономике», — подчеркнул Будза.

На данный момент средний размер пенсии в Молдове составляет чуть больше 60 долларов в месяц.