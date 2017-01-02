Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы
Самарис хочет перейти в «Зенит»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
10:26 (мск), источник: Sputnik.md

Пенсионная реформа стартовала в Молдове

В Молдове возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, а для женщин — на шесть, пока не достигнет показателя в 63 года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Пенсионная реформа, предусматривающая постепенное уравнивание возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин, начинается в Молдове 1 января.

И хотя, как отмечено в тексте одобренного парламентом республики в конце декабря документе, «настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года», главное изменение — постепенный переход к единому возрасту выхода на пенсию начинается с 1 июля 2017 года.

Согласно реформе, возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, а для женщин — на шесть, пока не достигнет показателя в 63 года. Исключение из общих правил — женщины, которые родили и воспитывают до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Для этой категории пенсионный возраст составляет 60 лет. Также в 55 лет на пенсию будут уходить граждане, занятые на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда.

На данный момент в Молдове женщины выходят на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62 года.

Читайте также
Кто будет получать самые большие пенсии — в Минтруда дали ответ

После пенсионной реформы минимальный стаж для начисления пенсии составит 17 лет. Те граждане, кто на момент достижения стандартного пенсионного возраста не имеют такого трудового стажа, будут получать социальное пособие. Индексация пенсий будет проводиться только при условии, если ежегодный рост потребительских цен составит не менее 2%.

Одно из важных изменений — новая формула расчета пенсий, в которой учитываются стаж и вклад пенсионера в систему социального страхования, отдельно рассчитывается средний ежемесячный застрахованный доход, полученный гражданином до и после 1 января 1999 года. Согласно закону, пенсии начнут рассчитывать по новой формуле с 1 апреля 2017 года.

Пенсионная реформа рухнет?

Повышение пенсионного возраста в Молдове было одним из условий Международного валютного фонда, с которым власти республики заключили в 2016 году меморандум о сотрудничестве. Эксперты МВФ подчеркивали, что в Молдове зарегистрирован очень низкий уровень соотношения между количеством застрахованных работающих граждан и количеством пенсионеров — на 10 пенсионеров приходится всего 13 работающих.

Как подчеркивают специалисты, этот показатель продолжает ухудшаться из-за старения населения и трудовой миграции. Одним из пунктов для обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы эксперты МВФ выделили повышение пенсионного возраста.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип ранее заявлял, что если не предпринимать конкретные меры по реформированию пенсионной системы страны, то ежегодно финансирование из госбюджета республики будет только расти. При этом глава молдавского правительства отметил, что реформа — это не условие МВФ, а инициатива правительства. По его словам, изменения направлены на сохранение пенсионной системы, «которая, если мы продолжим в такой же манере, как и до этого момента, через два года рухнет. Мы не будем в состоянии выплачивать пенсии».

Такого же мнения придерживается министр труда, социальной защиты и семьи Молдовы Стелла Григораш. По прогнозам руководимого ею ведомства, к 2035 году пожилые люди будут составлять 25% от всего населения республики. По словам министра, если не провести эту реформу, то последствия для страны будут очень жесткими.

«Это необходимое изменение, чтобы уравнять пенсионную систему к демографической ситуации… То, что мы уравняли возраст выхода на пенсию и стаж для мужчин и женщин, обеспечит нам наличие финансовых средств для других аспектов системы», — считает Григораш.

Кто против?

Оппозиционная в Молдове Партия социалистов выступила с резкой критикой пенсионной реформы. Фракция социалистов в парламенте республики — единственная, кто высказывался против внесения подобных изменений в национальное законодательство. Депутаты-социалисты подчеркивают, что, учитывая уровень жизни в Молдове, люди «просто не доживут до момента, когда можно будет выйти на пенсию». Кроме того, нельзя не учитывать высокий уровень миграции из страны, что влияет на сокращение поступлений в пенсионный фонд.

Новый президент Молдовы Игорь Додон отметил, что отмена пенсионной реформы — один из приоритетов его работы на посту главы республики. По его словам, в качестве президента он намерен добиваться аннулирования этой антисоциальной инициативы.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы также раскритиковала пенсионную реформу. Глава конфедерации Олег Будза в комментарии РИА Новости отметил, что основная проблема заключается в нехватке средств в бюджете социального страхования. «С каждым годом дефицит бюджета растет. Он составлял 1,4 миллиарда леев и продолжает увеличиваться», — сказал Будза.

Он также признал, что если не предпринять конкретные меры по изменению пенсионной системы, то, конечно, она действительно может рухнуть.

«Надо ли было повышать пенсионный возраст или все-таки можно найти ресурсы из теневой экономики. Мы обращали внимание премьера, парламентского большинства на то, что пора положить конец неформальной экономике. На поддержание социального сектора страны можно было направить хотя бы 5−7% из 15 миллиардов, которые крутятся в теневой экономике», — подчеркнул Будза.

На данный момент средний размер пенсии в Молдове составляет чуть больше 60 долларов в месяц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Будет ли Zdob si Zdub снова штурмовать 'Евровидение'
В полиции Турции рассказали о подозреваемом в теракте в Стамбуле
Китай планирует «жесткие меры» в отношении Тайваня из-за Трампа
Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии
Депутат: «Система предполагает обогащение 1% населения»
Нетаньяху допросят в связи с подозрениями в коррупции
На газопроводе в Баку прогремел новый взрыв
В Казахстане из-под завалов дома извлечены тела девяти человек
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь