Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с юбилеем

«Ваш многолетний творческий путь является ярким примером преданного служения искусству. Вы завоевали авторитет и уважение среди профессионалов и получили широкое признание зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что талантливые постановки Юрия Григоровича отличаются хореографией высочайшего уровня, живостью образов и богатством художественных решений. «Высокой оценки заслуживает и то, что Вы щедро делитесь с молодым поколением своим уникальным опытом и мастерством, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Уверен, Ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и укреплению культурных связей между нашими странами».