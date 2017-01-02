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10:22 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с юбилеем

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Ваш многолетний творческий путь является ярким примером преданного служения искусству. Вы завоевали авторитет и уважение среди профессионалов и получили широкое признание зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что талантливые постановки Юрия Григоровича отличаются хореографией высочайшего уровня, живостью образов и богатством художественных решений. «Высокой оценки заслуживает и то, что Вы щедро делитесь с молодым поколением своим уникальным опытом и мастерством, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Уверен, Ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и укреплению культурных связей между нашими странами».

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