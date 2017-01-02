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13:26 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует покататься на лыжах в Сочи

5 января он проведет совещание по использованию олимпийских объектов.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 2 января, KrasnodarMedia.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев собирается покататься в Сочи на лыжах в новогодние каникулы. Однако 5 января он уже приступит к работе: в Сочи он планирует провести совещание по использованию олимпийских объектов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Макс Портал».

Дмитрий Медведев собирается осмотреть горнолыжный курорт «Горки Город», который находится в районе поселка Красная Поляна — об этом он заявил в одном из интервью накануне Нового года.

Премьер-министр не первый раз приезжает на новогодние каникулы в Сочи.

Президент России Владимир Путин во время новогодних каникул планирует посвятить свободное время спорту. Речь, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, идет о хоккее и плавании.

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