Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует покататься на лыжах в Сочи
5 января он проведет совещание по использованию олимпийских объектов.
5 января он проведет совещание по использованию олимпийских объектов.
Краснодар, 2 января, KrasnodarMedia.
Дмитрий Медведев собирается осмотреть горнолыжный курорт «Горки Город», который находится в районе поселка Красная Поляна — об этом он заявил в одном из интервью накануне Нового года.
Президент России Владимир Путин во время новогодних каникул планирует посвятить свободное время спорту. Речь, по словам его