Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует покататься на лыжах в Сочи

Краснодар, 2 января, KrasnodarMedia.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев собирается покататься в Сочи на лыжах в новогодние каникулы. Однако 5 января он уже приступит к работе: в Сочи он планирует провести совещание по использованию олимпийских объектов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Макс Портал».

Дмитрий Медведев собирается осмотреть горнолыжный курорт «Горки Город», который находится в районе поселка Красная Поляна — об этом он заявил в одном из интервью накануне Нового года.

Премьер-министр не первый раз приезжает на новогодние каникулы в Сочи.