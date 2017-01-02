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10:38 (мск), источник: Tengrinews

Каныш Тулеушин покинет пост главы Фонда «Даму»

По словам Тулеушина, решение согласовано с руководством правительства и Холдинга «Байтерек».

Источник: Tengrinews

Председатель правления Фонда развития предпринимательства «Даму» Каныш Тулеушин покидает свой пост 5 января 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Я покидаю Фонд “Даму” с 5 января для достижения своей следующей цели. 3 года я откладывал поступление в одну из топ бизнес-школ мира для получения MBA. И в этом году я уже подал документы в MIT и собираюсь также подать в другие лучшие университеты мира. Для полноценной подготовки нужно много свободного времени, в конце января у меня уже первые экзамены. Поэтому я пришел к такому решению еще в октябре прошлого года, согласовал с руководством правительства и Холдинга “Байтерек” и получил одобрение», — написал на своей странице в Facebook Каныш Тулеушин.

Тулеушин подвел итоги работы за 2016 года, а также отметил заслуги команды фонда. По его словам, лояльность сотрудников отразилась в снижении уровня текучести кадров на 11 процентов, 13 менеджеров, показавших высокий уровень профессионализма, были продвинуты на позиции директоров и заместителей директоров филиалов и департаментов.

«Фонд в целом, как финансовый институт, рентабелен: чистая прибыль за год составила 14,6 миллиардов тенге», — отметил он.

В дочерней организации национального управляющего холдинга «Байтерек» — Фонде развития предпринимательства «Даму» — Каныш Тулеушин занимал пост председателя правления с февраля 2016 года. До назначения Тулеушин занимал должность управляющего директора-члена правления холдинга «Байтерек». Каныш Тулеушин является выпускником программы «Болашак». В 2006 году с отличием окончил университет Оксфорд Брукс (Оксфорд, Великобритания) со степенью — магистр инновационного менеджмента. Имеет также диплом с отличием Евразийского национального университета по специальности «Финансы и кредит».

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