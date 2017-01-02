Каныш Тулеушин покинет пост главы Фонда «Даму»

«Я покидаю Фонд “Даму” с 5 января для достижения своей следующей цели. 3 года я откладывал поступление в одну из топ бизнес-школ мира для получения MBA. И в этом году я уже подал документы в MIT и собираюсь также подать в другие лучшие университеты мира. Для полноценной подготовки нужно много свободного времени, в конце января у меня уже первые экзамены. Поэтому я пришел к такому решению еще в октябре прошлого года, согласовал с руководством правительства и Холдинга “Байтерек” и получил одобрение», — написал на своей странице в Facebook Каныш Тулеушин.

Тулеушин подвел итоги работы за 2016 года, а также отметил заслуги команды фонда. По его словам, лояльность сотрудников отразилась в снижении уровня текучести кадров на 11 процентов, 13 менеджеров, показавших высокий уровень профессионализма, были продвинуты на позиции директоров и заместителей директоров филиалов и департаментов.

«Фонд в целом, как финансовый институт, рентабелен: чистая прибыль за год составила 14,6 миллиардов тенге», — отметил он.