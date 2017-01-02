Каныш Тулеушин покинет пост главы Фонда «Даму»
По словам Тулеушина, решение согласовано с руководством правительства и Холдинга «Байтерек».
По словам Тулеушина, решение согласовано с руководством правительства и Холдинга «Байтерек».
Председатель правления Фонда развития предпринимательства «Даму» Каныш Тулеушин покидает свой пост 5 января 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Я покидаю Фонд “Даму” с 5 января для достижения своей следующей цели. 3 года я откладывал поступление в одну из топ
Тулеушин подвел итоги работы за 2016 года, а также отметил заслуги команды фонда. По его словам, лояльность сотрудников отразилась в снижении уровня текучести кадров на 11 процентов, 13 менеджеров, показавших высокий уровень профессионализма, были продвинуты на позиции директоров и заместителей директоров филиалов и департаментов.
«Фонд в целом, как финансовый институт, рентабелен: чистая прибыль за год составила 14,6 миллиардов тенге», — отметил он.
В дочерней организации национального управляющего холдинга «Байтерек» — Фонде развития предпринимательства «Даму» — Каныш Тулеушин занимал пост председателя правления с февраля 2016 года. До назначения Тулеушин занимал должность управляющего