Губернатор Волгоградской области проинспектировал 7-ю больницу 1 января.

Губернатор Андрей Бочаров посетил 1 января клиническую больницу скорой медицинской помощи № 7 города Волгограда. Глава региона вручил подарки маленьким пациентам, которые проходят лечение.

Андрей Бочаров оценил качество ремонта в больнице: «Видно, что здесь все делается с душой — для комфорта людей и лечащего персонала созданы все необходимые условия».

Губернатор побывал в детском отделении, где отремонтированы приемное отделение, цокольный этаж, урологическое и травматологическое отделение. Также в ходе инспекции Андрею Бочарову показали отремонтированный операционный блок, реанимацию, обновленные палаты и конференц-зал в поликлинике, — сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами — продолжить ремонт седьмой больницы.

Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7 — крупный медицинский центр, в котором одновременно лечатся около 700 пациентов. В ее составе действуют 16 лечебных, 8 клинических и диагностических отделений. Ежегодно в больнице проходят госпитализацию около 30 тысяч человек, здесь выполняется более 18 тысяч операций в год.