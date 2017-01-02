Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
От новогоднего переедания можно умереть
Появилось опровержение информации, касающейся упавшего Ту-154
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы
Самарис хочет перейти в «Зенит»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
13:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор Волгоградской области проинспектировал 7-ю больницу 1 января

Губернатор Волгоградской области проинспектировал 7-ю больницу 1 января.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор Андрей Бочаров посетил 1 января клиническую больницу скорой медицинской помощи № 7 города Волгограда. Глава региона вручил подарки маленьким пациентам, которые проходят лечение.

Андрей Бочаров оценил качество ремонта в больнице: «Видно, что здесь все делается с душой — для комфорта людей и лечащего персонала созданы все необходимые условия».

Губернатор побывал в детском отделении, где отремонтированы приемное отделение, цокольный этаж, урологическое и травматологическое отделение. Также в ходе инспекции Андрею Бочарову показали отремонтированный операционный блок, реанимацию, обновленные палаты и конференц-зал в поликлинике, — сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами — продолжить ремонт седьмой больницы.

Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7 — крупный медицинский центр, в котором одновременно лечатся около 700 пациентов. В ее составе действуют 16 лечебных, 8 клинических и диагностических отделений. Ежегодно в больнице проходят госпитализацию около 30 тысяч человек, здесь выполняется более 18 тысяч операций в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Китай планирует «жесткие меры» в отношении Тайваня из-за Трампа
Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии
Депутат: «Система предполагает обогащение 1% населения»
Нетаньяху допросят в связи с подозрениями в коррупции
32 человека погибли при мощном взрыве в Багдаде
В Казахстане из-под завалов дома извлечены тела девяти человек
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
Лучшее за 2016: как проверить подержанный авто в интернете Мы протестировали несколько онлайн-сервисов, предоставляющих историю машин по VIN, и результаты нас удивили!
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь