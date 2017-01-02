Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы
Самарис хочет перейти в «Зенит»
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
13:11 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов раскритиковал традицию Украины начинать год с марша в честь Бандеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости (Крым). Празднование дня рождения Степана Бандеры в Киеве 1 января стало недоброй традицией для Украины, что продолжает разрушать украинскую государственность и уничтожать имидж страны в мире, написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Более тысячи сторонников украинской националистической партии «Свобода» в воскресенье вечером традиционно провели факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

Глава Крыма напомнил, что даже официальная Польша в декабре прошлого года в ультимативной форме призвала киевский режим отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Бандеровские историки утверждают, что их кумир якобы сражался не только с Советской армией, но и с гитлеровцами, написал Аксенов.

«Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в немецких военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА. Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают», — заключил глава Крыма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поздравил крымчан с пуском газа с Кубани
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Китай планирует «жесткие меры» в отношении Тайваня из-за Трампа
Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии
Депутат: «Система предполагает обогащение 1% населения»
Нетаньяху допросят в связи с подозрениями в коррупции
32 человека погибли при мощном взрыве в Багдаде
В Казахстане из-под завалов дома извлечены тела девяти человек
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
Лучшее за 2016: как проверить подержанный авто в интернете Мы протестировали несколько онлайн-сервисов, предоставляющих историю машин по VIN, и результаты нас удивили!
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь