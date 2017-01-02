Аксенов раскритиковал традицию Украины начинать год с марша в честь Бандеры

Более тысячи сторонников украинской националистической партии «Свобода» в воскресенье вечером традиционно провели факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

Глава Крыма напомнил, что даже официальная Польша в декабре прошлого года в ультимативной форме призвала киевский режим отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Бандеровские историки утверждают, что их кумир якобы сражался не только с Советской армией, но и с гитлеровцами, написал Аксенов.