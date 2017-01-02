Аксенов раскритиковал традицию Украины начинать год с марша в честь Бандеры

Более тысячи сторонников украинской националистической партии «Свобода» в воскресенье вечером традиционно провели факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.
Глава Крыма напомнил, что даже официальная Польша в декабре прошлого года в ультимативной форме призвала киевский режим отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).
Бандеровские историки утверждают, что их кумир якобы сражался не только с Советской армией, но и с гитлеровцами, написал Аксенов.
«Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в немецких военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА. Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают», — заключил глава Крыма.