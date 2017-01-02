Президент созвал Высший совет безопасности

По его словам, на сегодня он созвал рабочую встречу с участием представителей администрации президента, на которой будет рассмотрен вопрос о банковской краже.

«В связи с этим мы запросили информацию и всю переписку по поводу действий, предпринятых ВСБ, НБМ, правительством, Генпрокуратурой, СИБ, НАЦ, для предотвращения кражи из банковского сектора, начиная с 2011 года до настоящего времени», — подчеркнул президент.