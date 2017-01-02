Беларусь и Пакистан обсудили новые этапы сотрудничества
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и государственный министр по иностранным делам, специальный помощник
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и государственный министр по иностранным делам, специальный помощник
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Кроме того, стороны намерены организовать визит в Минск большой пакистанской текстильной делегации для изучения возможности создания совместных предприятий с концерном «Беллегпром» в сфере легкой промышленности. Также достигнуто принципиальное согласие о проведении в Минск аналогичного визита с участием крупнейших брендов пакистанской фармацевтической промышленности.
Стороны отметили обоюдную готовность к проведению в марте 2017 года в Пакистане очередного (четвертого за последние полтора года) заседания совместной
На встрече были обсуждены вопросы активизации межпарламентского сотрудничества, предстоящего обмена визитами парламентских делегаций, рассмотрены варианты включения потенциала высших представительных органов Беларуси и Пакистана в двусторонние