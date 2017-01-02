Назарбаев поручил оказать помощь пострадавшим в Шахане

«Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении подъезда в многоквартирном доме в п. Шахан Карагандинской области, повлекшем человеческие жертвы. Нурсултан Назарбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении на сайте Акорды.

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с чрезвычайным происшествием в поселке Шахан Карагандинской области.

Два человека выжили при обрушении пятиэтажки в поселке Шахан

Президент Казахстана поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.

ЧП произошло в первый день 2017 года в 22.40: в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан взорвался паровой котел, подъезд обрушился. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов.

По окончательным данным, погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (из них двое девочек младше года). Два человека — 32-летний мужчина и 11-летняя девочка — были госпитализированы.

По данным городского акимата, на момент аварии в доме было 118 жителей, в четвертом подъезде, который пострадал в результате взрыва, с учетом пришедших в гости, находилось около 30 человек.