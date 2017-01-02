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15:12 (мск), источник: Newtimes.kz

Назван представитель Казахстана на первом заседании Совбеза ООН

Казахстан на первом в 2017 году заседании Совета Безопасности ООН будет представлять заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, передает РИА Новости.

Источник: Newtimes.kz

Казахстан 28 июня был впервые избран непостоянным членом Совбеза ООН на 2017−2018 годы. Первое календарное заседание СБ ООН запланировано на 3 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 декабря назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Кайрата Абдрахманова.

«В этот раз мы будем представлены на уровне заместителя постоянного представителя РК при ООН», — рассказали в пресс-службе МИД РК.

Как сообщили агентству в пресс службе, представлять Казахстан будет Садыков, «сейчас он временный поверенный в делах».

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Назван представитель Казахстана на первом заседании Совбеза ООН
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