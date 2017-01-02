Назван представитель Казахстана на первом заседании Совбеза ООН
Казахстан на первом в 2017 году заседании Совета Безопасности ООН будет представлять заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, передает РИА Новости.
Казахстан на первом в 2017 году заседании Совета Безопасности ООН будет представлять заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, передает РИА Новости.
Казахстан 28 июня был впервые избран непостоянным членом Совбеза ООН на 2017−2018 годы. Первое календарное заседание СБ ООН запланировано на 3 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 декабря назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Кайрата Абдрахманова.
«В этот раз мы будем представлены на уровне заместителя постоянного представителя РК при ООН», — рассказали в
Как сообщили агентству в пресс службе, представлять Казахстан будет Садыков, «сейчас он временный поверенный в делах».