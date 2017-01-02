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15:21 (мск), источник: УНИАН

Украина попала в список приоритетов Могерини на 2017 год

Одним из приоритетов на 2017 год для Высокого представителя ЕС по внешней политики и безопасности Федерики Могерини будет продолжение усилий ради реформ в Украине и сотрудничество с Восточным партнерством.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на перечень целей и приоритетов главы европейской дипломатии на год, который начался, размещенный на ее сайте.

Отмечается, что прошлый год был годом «постоянной работы ради поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС. В первую очередь в Украине, где были осуществлены значительные совместные усилия по реформированию страны, борьбы с коррупцией, и, конечно же, усилия, прилагаемые с целью полной реализации Минских договоренностей и прекращения конфликта на востоке страны.

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«С Украиной и Грузией мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима», — напомнила Могерини.

Она отметила, что ЕС сотрудничает со всеми странами Восточного партнерства.

«Мы делаем это в полном соответствии с историей, приоритетами и политическим выбором каждой страны и общества. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство “против” кого-либо — наоборот, оно является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества» — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Помимо Украины, среди приоритетов Могерини указаны: глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС Балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; близкое сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.

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