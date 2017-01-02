Украина попала в список приоритетов Могерини на 2017 год

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на перечень целей и приоритетов главы европейской дипломатии на год, который начался, размещенный на ее сайте.

Отмечается, что прошлый год был годом «постоянной работы ради поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС. В первую очередь в Украине, где были осуществлены значительные совместные усилия по реформированию страны, борьбы с коррупцией, и, конечно же, усилия, прилагаемые с целью полной реализации Минских договоренностей и прекращения конфликта на востоке страны.