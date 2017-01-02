Казахстан на заседании Совбеза ООН представит Барлыбай Садыков

«3 января в Нью-Йорке в закрытом режиме состоится первое заседание Совета Безопасности ООН, на котором под председательством Швеции будет рассмотрена программа работы Совбеза на январь. На заседании Казахстан представит заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Барлыбай Садыков, который в настоящее время является временным поверенным в делах Казахстана при организации. Министерство иностранных дел будет на постоянной основе информировать о нашей работе в Совете безопасности ООН», — отметил Ануар Жайнаков.

Он также сообщил, что в январе состоится еще ряд заседаний с участием казахстанской делегации. Отметим, что Устав Организации Объединенных Наций предусматривает создание шести главных органов Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности. Устав наделяет главной ответственностью за поддержание международного мира и безопасности Совет Безопасности, который может собираться в любое время при наличии угрозы миру.

Все члены Организации Объединенных Наций соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. В то время как другие органы Организации Объединенных Наций выносят рекомендации государствам-членам, лишь Совет Безопасности обладает полномочиями принимать решения, которые государства-члены после этого обязаны выполнять по Уставу.