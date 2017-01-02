Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

«Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее», — приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.