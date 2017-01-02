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16:06 (мск), источник: Интерфакс

Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 января

Президент США заявил, что, обратившись к нации, он намерен поблагодарить ее и отметить положительные изменения за последние восемь лет.

Источник: AP 2016

Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

«Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее», — приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.

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При этом Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.

Комментарии
3
Иван Фокин
М-да, а про положительные изменения - это такой тонкий американский юмор по-черному?
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Владимир Пацак
Да кочегары мы не плотники-да......
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Владимир Пацак
Кочегар наконец сдаёт дела!
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