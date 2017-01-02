В Украине будут производить оружие по стандартам НАТО

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Предприятие «Укроборонсервис», входящее в состав концерна «Укроборонпром» будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине, сообщает пресс-служба госконцерна.

Производство планируют наладить совместно с американской компанией Aeroscraft. Такие договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.