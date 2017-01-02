В Украине будут производить оружие по стандартам НАТО
Как отмечается, договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям. Производство планируют наладить совместно с американской компанией Aeroscraft.
Как отмечается, договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям. Производство планируют наладить совместно с американской компанией Aeroscraft.
КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Предприятие «Укроборонсервис», входящее в состав концерна «Укроборонпром» будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине, сообщает
Производство планируют наладить совместно с американской компанией Aeroscraft. Такие договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.
Напомним, в ноябре прошлого года тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов, в числе которых снаряды к переносным