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20:16 (мск), источник: Sputnik.md

Бывший генпрокурор рассказал о размере взяток для судей

По словам бывшего Генерального прокурора Молдовы Валерия Гурбули, средняя взятка, которую получает молдавский судья за благоприятное решение спора, соответствует его годичной зарплате.

Источник: Sputnik.md

Бывший генпрокурор рассказал о размере взяток для судей.

В интервью радиостудии Sputnik Молдова Валерий Гурбуля подчеркнул, что хотя среди государственных структур самой коррумпированной остается судейская система, все же нельзя огульно обвинять абсолютно всех судей во взяточничестве.

«С учетом тех ставок, которые присутствуют в судебной системе, можно пенсию себе заработать на всю жизнь по двум-трем делам. Соблазны большие и предложения решить те или иные вопросы тоже. Я далек от мысли, что все судьи коррумпированы. Но мое глубочайшее мнение в том, что это одна из самых коррумпированных структур в Республике Молдова», — отметил собеседник.

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По мнению Валерия Гурбули, в расцвете взяточничества в судах виновны не только сами судьи, но и те, кто стремится любыми средствами выиграть дело.

«В сфере уголовного судопроизводства интерес — это свобода, а в сфере гражданского судопроизводства — это очень серьезные имущественные споры, где вопросы на миллионы. Недвижимость, взыскание сумм, штрафные санкции, признание сделок недействительными и куча вопросов имущественного характера имеют свою цену. Здесь, наверное, в сфере правосудия самая большая активность взяткодателей — тех людей, которые хотят решить вопросы за деньги. Но это не меняет сути вопроса. Никто не выкручивает руки судьям, и нельзя говорить, что они находятся под постоянным нажимом от предложений коррупционного начала», — отметил он.

В беседе с корреспондентом радиостудии Sputnik Молдова бывший Генпрокурор дал понять о каких суммах нетрудовых доходов идет речь.

«Я бы не хотел оперировать конкретными цифрами, но не рядовая, но и не исключительная взятка соответствует годичной заработной плате судьи», — заключил он.

После повышения заработной платы в судебной системе, зарплата сотрудника обычного суда составляет около 9 тысяч леев, работника Апелляционной палаты — 13 тысяч леев, а ежемесячный официальный заработок судей Высшей судебной палаты и Конституционного суда превышает 15 тысяч леев. Кроме того, судьи получают прибавку к основной зарплате в зависимости от занимаемой руководящей должности в судебных инстанциях. Раз¬мер прибавки колеблется от 5 до 20%.

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