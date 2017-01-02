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19:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Прокуратура займется делом Пашинского

Делом о нападении на депутата Сергея Пашинского будет заниматься прокуратура.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Делом о нападении на депутата Сергея Пашинского будет заниматься прокуратура. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на спикера полиции Киевской области Николая Жуковича.

«Прокуратура собирается забрать криминальное производство по статье “Хулиганство”… Это был бытовой конфликт, но применялось оружие. Вне зависимости от того, является ли участником конфликта народный депутат, производство забирает прокуратура. Возможно, с целью проверить, какие были собраны доказательства, возможно, чтобы дальше вести его самим», — сказал Жукович.

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