Первое заседание Совбеза ООН с участием Казахстана состоится в закрытом режиме
На заседании 3 января рассмотрят программу работы Совбеза ООН на январь.
На заседании 3 января рассмотрят программу работы Совбеза ООН на январь.
Казахстан занял кресло непостоянного члена Совбеза и готовится к своему первому заседанию. Оно состоится 3 января. Казахстан на нём представит Барлыбай Садыков, сообщает телеканал «Хабар».
«Первое рабочее заседание Совета Безопасности ООН состоится 3 января в 15:00 по времени
Казахстан на время заседания представит заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, который является временным поверенным в делах Казахстана при ООН. С этого момента Казахстан официально приступает к работе в составе Совета Безопасности ООН".
Наша страна в Совете будет представлять не только собственные интересы, а всего
На международной площадке Казахстан намерен поднять много проблемных и чувствительных вопросов: о Корейской ядерной программе, наша страна выступает категорически против её расширения, об
С 1 января Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Этот статус республика получила прошедшим летом. В этом качестве государство пробудет два года. Накануне флаг Казахстана установлен перед залом Совбеза ООН в