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2 января, источник: Informburo.kz

Первое заседание Совбеза ООН с участием Казахстана состоится в закрытом режиме

На заседании 3 января рассмотрят программу работы Совбеза ООН на январь.

Казахстан занял кресло непостоянного члена Совбеза и готовится к своему первому заседанию. Оно состоится 3 января. Казахстан на нём представит Барлыбай Садыков, сообщает телеканал «Хабар».

«Первое рабочее заседание Совета Безопасности ООН состоится 3 января в 15:00 по времени Нью-Йорка под председательством Швеции, — рассказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков. — На нём будет рассмотрена программа работы Совета Безопасности ООН на январь.

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Казахстан на время заседания представит заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, который является временным поверенным в делах Казахстана при ООН. С этого момента Казахстан официально приступает к работе в составе Совета Безопасности ООН".

Наша страна в Совете будет представлять не только собственные интересы, а всего Азиатско-Тихоокеанского региона, от группы которого Казахстан избирался.

На международной площадке Казахстан намерен поднять много проблемных и чувствительных вопросов: о Корейской ядерной программе, наша страна выступает категорически против её расширения, об индо-пакистанском конфликте и ситуации в Афганистане.

С 1 января Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Этот статус республика получила прошедшим летом. В этом качестве государство пробудет два года. Накануне флаг Казахстана установлен перед залом Совбеза ООН в Нью-Йорке.

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