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22:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Подписан Указ, предусматривающий меры в связи с отменой таможенных льгот для резидентов СЭЗ

Президент подписал Указ, предусматривающий компенсационные меры в связи с отменой с 1 января 2017 года действующих таможенных льгот для резидентов свободных экономических зон.

Источник: Reuters

Эти меры позволят частично возместить им возникшие при этом дополнительные затраты и сохранить конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках.

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В частности, указ устанавливает единый срок окончания деятельности белорусских свободных экономических зон — 31 декабря 2049 года. В соответствии с документом расширяются границы свободных экономических зон Брест, Гродноинвест и Витебск. Это обусловлено новыми условиями деятельности на международном уровне. Например, в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС предусмотрен ряд преимуществ для портовых и логистических свободных экономических зон, а также содержатся дополнительные преференции для резидентов зон, пределы территориальных границ которых совпадают с участками таможенной границы ЕАЭС либо включают территории международных аэропортов.

Указ также предусматривает корректировку объема инвестиций с 1 млн евро до 500 тыс. евро. Эта мера обусловлена острой борьбой за инвестиции, в том числе на площадке ЕАЭС, и отсутствием у инвесторов стимулов к регистрации в качестве резидентов свободных экономических зон при возможности применения преференциальных режимов в рамках декретов Президента от 7 мая 2012 года № 6 и от 6 августа 2009 года № 10 без привязки к объему инвестиций.

В соответствии с указом резиденты СЭЗ освобождаются от НДС, взимаемого при закрытии таможенной процедуры свободной таможенной зоны путем помещения изготовленных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Кроме того, владельцы свободных таможенных складов освобождаются по 31 декабря 2019 года от НДС, взимаемого при выпуске товаров для внутреннего потребления после таможенной процедуры таможенного склада.

(По сообщению пресс-службы Президента.).

Советская Белоруссия № 1 (25136). Вторник, 3 января 2017.

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