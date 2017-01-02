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22:08 (мск), источник: ТАСС

Олланд считает, что Мосул может быть освобожден к лету 2017 года

ПАРИЖ, 2 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Операция иракской армии при поддержке западной коалиции по освобождению города Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) может быть завершена уже к лету наступившего года.

Источник: AP 2016

Такие сроки, как сообщает агентство France-Presse (AFP), назвал президент Франции Франсуа Олланд, находясь с визитом в иракском городе Эрбиль.

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«Нам было подтверждено, что мы можем достичь этой цели (освобождение Мосула) по мере возможностей уже весной. Во всяком случае, до лета», — сказал французский президент.

Ранее Франсуа Олланд на встрече с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади в Багдаде заявил о том, что операция правительственных сил Ирака по освобождению Мосула от террористов будет завершена в ближайшие недели. «Уничтожение ИГ в Мосуле займет несколько недель, в скором времени мы станем свидетелями их конца», — сказал Олланд.

Операция ВВС Франции под кодовым названием «Шаммаль» (Chammal) проводится против боевиков ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. Самолеты ВВС Франции, базирующиеся в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах, в составе западной коалиции против ИГ наносят авиаудары по позициям исламистов.

Наземная фаза операции по освобождению второго по величине города Ирака — Мосула — стартовала 17 октября. За время кампании иракскому спецназу удалось освободить от ИГ более 60% восточной части города, более двух лет удерживаемого террористами.

Комментарии
2
Vladimir
Да, видно америкосы еще те вояки..))
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Семен Брагилевский
За два года не шибко навоевали... А до этого позволили ИГ захватить обширную территорию...
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