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2 января, источник: ТАСС

МВД Германии: страна должна отвечать на кибератаки

БЕРЛИН, 2 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Немецкие службы безопасности должны иметь возможность активно отвечать на кибератаки. Такое мнение высказал глава МВД ФРГ Томас де Мезьер в авторской статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: Reuters

«Если мы определяем, откуда идет кибернападение, мы должны активно его подавлять, — сказал он. — Нам нужна соответствующая законодательная база, чтобы использовать специальные возможности отражения угрозы, в том числе в форме активных контрмер и встречного нападения».

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В то же время министр отметил, что сейчас такой подход в Германии «считается спорным».

По его словам, «количество атак на цифровую инфраструктуру, компании и интернет-провайдеров нарастает». «При этом преступники и организованные на государственном уровне агрессоры не боятся ничего», — добавил де Мезьер. Как пояснил глава МВД, другое его предложение связано с тем, чтобы «национальный центр противодействия кибернападениям в критических случаях мог брать на себя инициативу и координировать действия, например, сил быстрого реагирования и других спецслужб».

Он также отметил, что в настоящее время МВД испытывает сложности со слежкой за поведением подозреваемых в терроризме лиц в интернете, при использовании для коммуникации служб обмена сообщениями (мессенджеров — прим. ТАСС). «Искусственное законодательное ограничение необходимо преодолеть», — заключил де Мезьер.

Комментарии
3
Антилицемер
Фрицы, лучше со своими сарацинами, для начала, разберитесь.
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ГДК
Ещё одна страна где Путин готовит "революцию"?
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Антилицемер
оооо
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