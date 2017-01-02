МВД Германии: страна должна отвечать на кибератаки

«Если мы определяем, откуда идет кибернападение, мы должны активно его подавлять, — сказал он. — Нам нужна соответствующая законодательная база, чтобы использовать специальные возможности отражения угрозы, в том числе в форме активных контрмер и встречного нападения».

В то же время министр отметил, что сейчас такой подход в Германии «считается спорным».

По его словам, «количество атак на цифровую инфраструктуру, компании и интернет-провайдеров нарастает». «При этом преступники и организованные на государственном уровне агрессоры не боятся ничего», — добавил де Мезьер. Как пояснил глава МВД, другое его предложение связано с тем, чтобы «национальный центр противодействия кибернападениям в критических случаях мог брать на себя инициативу и координировать действия, например, сил быстрого реагирования и других спецслужб».

Он также отметил, что в настоящее время МВД испытывает сложности со слежкой за поведением подозреваемых в терроризме лиц в интернете, при использовании для коммуникации служб обмена сообщениями (мессенджеров — прим. ТАСС). «Искусственное законодательное ограничение необходимо преодолеть», — заключил де Мезьер.