Пентагон: удары коалиции в Ираке и Сирии привели к гибели 188 мирных граждан

Такое признание содержится в сообщении для печати, обнародованном штабом военной операции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США. Вашингтон по пропагандистским соображениям именует эту группу стран «коалицией».

«На сегодняшний день, опираясь на имеющуюся информацию, штаб… делает следующий вывод: более вероятно, чем нет, то, что по меньшей мере 188 мирных граждан были непреднамеренно убиты вследствие ударов коалиции с момента начала операции “Непоколебимая решимость”. Мы сожалеем в связи с гибелью мирных жителей, вызванной предпринимаемыми коалицией усилиями, которые направлены на разгром ИГИЛ в Ираке и Сирии, и приносим глубочайшие соболезнования родным… затронутых такими ударами», — говорится в заявлении. ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта») — это прежнее название запрещенной в России ИГ. В Ираке операция была начата в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.

Далее в документе сообщается, что вылеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов коалиции унесли в ноябре жизни как минимум 15 мирных граждан в Ираке и Сирии. Эти жертвы имели место в результате ударов с воздуха, которые были нанесены: 6 ноября — в Ираке (семеро погибших), 21 ноября — в Сирии (двое), 26 ноября — в Ираке (двое) и Сирии (один), 29 ноября — в Ираке (трое).

При этом продолжается проверка сведений о предполагаемых жертвах среди мирного населения в результате ударов, нанесенных 20 июля в Сирии, 20 сентября — в Ираке, 14 ноября — в Ираке, 19 ноября — в Ираке и 24 ноября — в Сирии. Кроме того, уточняется, что «коалиция расследует обстоятельства удара, нанесенного 29 декабря» по автомашине боевиков, находившейся на стоянке у больницы, причем где именно была осуществлена данная бомбардировка, не поясняется.

В заявлении также отмечается, что еще 13 донесений о возможных жертвах среди мирного населения Ирака и Сирии по вине коалиции были сочтены «недостоверными». В этих случаях рассматривались события, произошедшие 2 февраля в Сирии, 5 октября — в Ираке, 6 октября — в Сирии, 22 октября — в Ираке, 23 октября — в Ираке, 2 ноября — в Ираке, 7 ноября — в Ираке, 8 ноября — в Сирии, 15 ноября — в Ираке, 22 ноября — в Ираке (в двух разных районах), 24 ноября — в Ираке и 28 ноября — в Ираке.