Опрос: американцы пока скептически оценивают президентские качества Трампа

Об этом свидетельствуют обнародованные 2 января итоги нового опроса общественного мнения, который был проведен базирующейся в Вашингтоне службой Гэллапа.

В соответствии с результатами данного социологического исследования, граждане США пока скептически оценивают президентские качества республиканца Трампа, инаугурация которого состоится 20 января. Как выяснилось, в том, что новый глава администрации США может урегулировать международные кризисы, уверено сейчас 46% американцев.

А в том, что он в состоянии мудро использовать за рубежом Вооруженные силы США и предотвращать какие бы то ни было скандалы из-за действий его собственного правительства, уверено 47% и 44% американцев соответственно. Впрочем, больше половины их соотечественников (53%) убеждены в том, что 45-й президент США сможет эффективно управлять исполнительной ветвью власти.

В связи с этим служба Гэллапа напоминает, что у таких предшественников Трампа на посту главы государства, как демократы Барак Обама и Билл Клинтон, а также республиканец Джордж Буш-младший, все упомянутые показатели перед вступлением в должность были значительно выше (в диапазоне 71−84%).

Обнаружилось также, что 55% респондентов уверены в способности Трампа отстаивать американские интересы на мировой арене, 59% — в его способности эффективно управлять национальной экономикой и 60% — в его способности эффективно взаимодействовать с Конгрессом США в интересах решения тех или иных задач.