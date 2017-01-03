Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
От новогоднего переедания можно умереть
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
04:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция Израиля сообщила об окончании допроса Нетаньяху

Израильская полиция допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом во вторник, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное пресс-службой ведомства коммюнике.

Источник: AP 2016

«Национальное подразделение полиции Израиля провело в понедельник вечером допрос с предостережением премьер-министра Израиля по подозрению в предполагаемом получении им льгот», — сказано в документе. В нем также уточняется, что допрос велся в резиденции главы правительства в Иерусалиме.

По данным газеты Haaretz, Нетаньяху допрашивали три часа, задаваемые ему вопросы касались «предполагаемых подарков от имени бизнесменов».

2 января стало известно, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней допросят по подозрению в коррупции. У правоохранителей есть основания полагать, что глава правительства и члены его семьи получали от предпринимателей подарки и другие блага на сотни тысяч шекелей (более 26 тысяч долларов). Сообщалось, что у полиции имеются показания свидетелей как на территории страны, так и за ее пределами.

Сам Нетаньяху все обвинения в свой адрес отверг и призвал своих противников «не спешить праздновать» по поводу намеченного допроса.

Так называемый допрос с предостережением — самый строгий методом дознания израильской полиции. Предоставление в ходе него неверной информации квалифицируется как попытка помешать правосудию и лжесвидетельство, в Израиле эти деяния уголовно наказуемы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украинского политолога выгнали из студии Первого канала. Видео
Турецкие СМИ опубликовали фото исполнителя теракта в Стамбуле
МВД Германии: страна должна отвечать на кибератаки
Американцы скептически оценивают президентские качества Трампа
SpaceX: расследование причин взрыва ракеты Falcon 9 завершено
Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Олланд: Мосул может быть освобожден к лету 2017 года
СМИ раскрыли уровень зарплат руководства госпредприятий КНР
Спорт
Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с США или Швейцарией
Авто
Лучшее за 2016: как проверить подержанный авто в интернете Мы протестировали несколько онлайн-сервисов, предоставляющих историю машин по VIN, и результаты нас удивили!
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
30 уютных сериалов на каникулы Для самых ленивых зрителей, которые активному отдыху предпочитают диван и теплый плед, мы подготовили подборку душевных сериалов, на которые можно потратить длинные выходные
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь