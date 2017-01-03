Полиция Израиля сообщила об окончании допроса Нетаньяху
Израильская полиция допросила
Израильская полиция допросила
«Национальное подразделение полиции Израиля провело в понедельник вечером допрос с предостережением
По данным газеты Haaretz, Нетаньяху допрашивали три часа, задаваемые ему вопросы касались «предполагаемых подарков от имени бизнесменов».
2 января стало известно, что
Сам Нетаньяху все обвинения в свой адрес отверг и призвал своих противников «не спешить праздновать» по поводу намеченного допроса.
Так называемый допрос с предостережением — самый строгий методом дознания израильской полиции. Предоставление в ходе него неверной информации квалифицируется как попытка помешать правосудию и лжесвидетельство, в Израиле эти деяния уголовно наказуемы.