Полиция Израиля сообщила об окончании допроса Нетаньяху

«Национальное подразделение полиции Израиля провело в понедельник вечером допрос с предостережением премьер-министра Израиля по подозрению в предполагаемом получении им льгот», — сказано в документе. В нем также уточняется, что допрос велся в резиденции главы правительства в Иерусалиме.

По данным газеты Haaretz, Нетаньяху допрашивали три часа, задаваемые ему вопросы касались «предполагаемых подарков от имени бизнесменов».

2 января стало известно, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней допросят по подозрению в коррупции. У правоохранителей есть основания полагать, что глава правительства и члены его семьи получали от предпринимателей подарки и другие блага на сотни тысяч шекелей (более 26 тысяч долларов). Сообщалось, что у полиции имеются показания свидетелей как на территории страны, так и за ее пределами.

Сам Нетаньяху все обвинения в свой адрес отверг и призвал своих противников «не спешить праздновать» по поводу намеченного допроса.

Так называемый допрос с предостережением — самый строгий методом дознания израильской полиции. Предоставление в ходе него неверной информации квалифицируется как попытка помешать правосудию и лжесвидетельство, в Израиле эти деяния уголовно наказуемы.