За переезд на Дальний Восток собираются выплачивать по 250 тысяч рублей
По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, эти деньги должны стать подъемными для новых переселенцев.
По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, эти деньги должны стать подъемными для новых переселенцев.
Переселенцам на Дальний Восток будут выплачивать по 250 тысяч рублей подъемных. Эти деньги должны помочь людям обустроиться на новом месте и должны повысить привлекательность макрорегиона в глазах потенциальных мигрантов, рассказал в интервью изданию ТАСС министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает портал «Губерния».
В ходе интервью министр заявил о положительной демографической динамике на Дальнем Востоке, которая в 2016-м году стала лучшей за последние 25 лет — по сравнению с прошлым годом она сократилась вдвое.
«Демографическая убыль сократилась почти вдвое — с 13,4 до 7,4 тысяч человек. На улучшение демографической ситуации и социальной сферы повлиял проект “дальневосточный гектар”, за полгода действия которого в систему поступило почти 30 тыс. заявок. Наиболее популярными среди получателей оказались гектары в Якутии, Приморье и на Сахалине. С 1 февраля заявки на получение “дальневосточного гектара” смогут подать все жители России. Рассчитываем, что заявки будут поступать активнее. По социологическим опросам от 10 до 20% жителей России хотят стать обладателями “дальневосточного гектара”», — сообщил Александр Галушка.
Также чиновник добавил, что у них действует программа трудовой мобильности в РФ, разработанная в Минтруда. Программа предполагает материальное стимулирование для привлечения людей на Дальний Восток — выплату подъемных в сумме 250 тысяч рублей на человека.