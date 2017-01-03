За переезд на Дальний Восток собираются выплачивать по 250 тысяч рублей

Переселенцам на Дальний Восток будут выплачивать по 250 тысяч рублей подъемных. Эти деньги должны помочь людям обустроиться на новом месте и должны повысить привлекательность макрорегиона в глазах потенциальных мигрантов, рассказал в интервью изданию ТАСС министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает портал «Губерния».

В ходе интервью министр заявил о положительной демографической динамике на Дальнем Востоке, которая в 2016-м году стала лучшей за последние 25 лет — по сравнению с прошлым годом она сократилась вдвое.

«Демографическая убыль сократилась почти вдвое — с 13,4 до 7,4 тысяч человек. На улучшение демографической ситуации и социальной сферы повлиял проект “дальневосточный гектар”, за полгода действия которого в систему поступило почти 30 тыс. заявок. Наиболее популярными среди получателей оказались гектары в Якутии, Приморье и на Сахалине. С 1 февраля заявки на получение “дальневосточного гектара” смогут подать все жители России. Рассчитываем, что заявки будут поступать активнее. По социологическим опросам от 10 до 20% жителей России хотят стать обладателями “дальневосточного гектара”», — сообщил Александр Галушка.

Также чиновник добавил, что у них действует программа трудовой мобильности в РФ, разработанная в Минтруда. Программа предполагает материальное стимулирование для привлечения людей на Дальний Восток — выплату подъемных в сумме 250 тысяч рублей на человека.