Парубий о перспективах безвизового режима с ЕС

«В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, у нас будет большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций, и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня, он отложен», — сообщил спикер в интервью «5 каналу», которое транслировалось в понедельник, 2 января.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Украинские власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца этого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.