В январе стартует комплексная аттестация казахстанских госслужащих

«Комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б» стартует в январе и завершится в июне 2017 года, она разделена по категориям госслужащих. Главная цель аттестации — это выявление соответствия уровня профессионализма, компетентности и личностных качеств действующих госслужащих новым требованиям. Она будет способствовать объективной оценке и рациональному использованию кадрового потенциала государственного аппарата в целях реализации министрами и акимами Плана нации «100 конкретных шагов», — рассказал о цели аттестации руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане Тлеген Каскин.

Руководитель ведомства отметил, что госслужащие являются главными проводниками политики Президента и от их качественной и эффективной работы зависит успех всех проводимых реформ.

Всего по данным департамента, в Астане насчитывается 69 государственных органов, общая численность сотрудников которых составляет 3973 человека. Из них подлежат аттестации 3634 госслужащих.

«В столице действует 32 местных исполнительных органа и 37 территориальных подразделений центральных госорганов. По МИО подлежат аттестации 910 сотрудников из 932 человек, а по территориальным подразделениям центральных госорганов будет аттестовано 2724 человек из 3041-го», — рассказал глава ведомства.

Комплексная аттестация будет состоять из двух блоков.

Первый блок — тестирование по «Единой рамке компетенций» административных государственных служащих корпуса «Б».

«Это компьютерные тестовые программы для оценки компетенций и определения уровня приверженности ценностям государственной службы», — подчеркнул Тлеген Каскин.

Второй блок — собеседование, проводимое аттестационной комиссией.

«Результаты аттестации будут являться основанием для назначения на должность, повышения либо понижения в должности, или освобождения от занимаемой должности», — заключил руководитель департамента.