Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше российского, — Пашинский

Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета России. Об этом на «5 канале» рассказал председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский.

«Военный бюджет Российской Федерации составляет $ 48 млрд. На оружие они тратят 20% — это около $ 9 млрд. У нас в этом бюджете заложено на программу вооружения и модернизации Вооруженных сил — 10 млрд грн, это $ 400 млн, это в 25−23 раза меньше. В 23 раза меньше мы можем себе позволить тратить на оружие — это 10 млрд грн, это не такая большая сумма», — сказал Пашинский.

Кроме того, он отметил, что не вся сумма из бюджета идет на вооружение.

«Львиная доля оборонного бюджета — это и Министерство внутренних дел, это и полиция, это и СБУ, это и МЧС. Так что здесь очень много искажений. И когда мы говорим о бюджете Министерства обороны, то он составляет 66 млрд гривен — это $ 2, 5 млрд, в 20 раз меньше, чем бюджет нашего реального врага, который сегодня убил наших военнослужащих», — заявил депутат.

Как сообщалось ранее, министр обороны Полторак назвал оборонный бюджет маловатым для развития армии.