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10:21 (мск), источник: Обозреватель

Порошенко поблагодарил США за 25 лет поддержки

3 января 1992 были установлены дипломатические отношения между Украиной и США.

Президент Петр Порошенко поблагодарил Соединенные штаты Америки за 25 лет поддержки Украины со времени установления дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном.

«3 января 1992 были установлены дипломатические отношения между Украиной и США», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.

«Спасибо за 25 лет поддержки!» — добавил Порошенко.

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