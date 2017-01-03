Порошенко поблагодарил США за 25 лет поддержки

Президент Петр Порошенко поблагодарил Соединенные штаты Америки за 25 лет поддержки Украины со времени установления дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном.

«3 января 1992 были установлены дипломатические отношения между Украиной и США», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.

«Спасибо за 25 лет поддержки!» — добавил Порошенко.