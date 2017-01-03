Генпрокуратура опубликовала план проверок юрлиц и ИП Воронежской области на 2017 год
«Новости Воронежа» публикуют ссылку, по которой можно выяснить, ждать ли ревизоров.
«Новости Воронежа» публикуют ссылку, по которой можно выяснить, ждать ли ревизоров.
Прокуратура Воронежской области сформировала региональную часть сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017-й.
«Отклонено после изучения 717 проверочных мероприятий, — рассказали в региональном прокуратуре. — Всего же было подано 5 280 предложений контролирующих органов».
В окончательном варианте в Воронежской области пройдут 4 653 проверки ИП и юридических лиц.
Узнать информацию о том, попала ли организация или индивидуальный предприниматель в реестр проверок, можно на сайте Генеральной прокуратуры России.