Генпрокуратура опубликовала план проверок юрлиц и ИП Воронежской области на 2017 год

Прокуратура Воронежской области сформировала региональную часть сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017-й.

«Отклонено после изучения 717 проверочных мероприятий, — рассказали в региональном прокуратуре. — Всего же было подано 5 280 предложений контролирующих органов».

В окончательном варианте в Воронежской области пройдут 4 653 проверки ИП и юридических лиц.

Узнать информацию о том, попала ли организация или индивидуальный предприниматель в реестр проверок, можно на сайте Генеральной прокуратуры России.