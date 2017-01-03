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11:00 (мск), источник: Новости Воронежа

Генпрокуратура опубликовала план проверок юрлиц и ИП Воронежской области на 2017 год

«Новости Воронежа» публикуют ссылку, по которой можно выяснить, ждать ли ревизоров.

Источник: Новости Воронежа

Прокуратура Воронежской области сформировала региональную часть сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017-й.

«Отклонено после изучения 717 проверочных мероприятий, — рассказали в региональном прокуратуре. — Всего же было подано 5 280 предложений контролирующих органов».

В окончательном варианте в Воронежской области пройдут 4 653 проверки ИП и юридических лиц.

Узнать информацию о том, попала ли организация или индивидуальный предприниматель в реестр проверок, можно на сайте Генеральной прокуратуры России.

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