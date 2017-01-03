Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию

Источник: AP 2016

Его слова приводит газета The Hill.

Они пытаются сказать, что Трамп — незаконный президент. Джулиан Ассанж основатель Wikileaks

В то же время Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов президента Соединенных Штатов. Он предположил, что результаты изменились вопреки предшествовавшим опросам, которые предсказывали Трампу поражение, вследствие заявлений кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и руководителя ее избирательной кампании Джона Подесты.

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Ассанж также заявил, что WikiLeaks, деятельность которой основана на публикации секретных сведений правительств и политиков различных стран, не сотрудничает с Россией или какой-либо другой страной. «Наш источник — не государство», — подчеркнул основатель сайта. 29 декабря и Минфин США ввели санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. В частности, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил.

Трамп перед этим заявлял, что Вашингтону следует оставить спор по поводу предполагаемого взлома Москвой компьютеров Демократической партии.

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