Рустам Минниханов пригласил в Татарстан главу компании, построившей высочайшую в мире башню
В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.
В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.
(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Дубае (ОАЭ), встретился сегодня с главой компании Emaar Properties Мохамедом Алаббаром.
Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей, офисных центров. Именно эта компания построила самую высокую в мире башню «Бурдж-Халифа» и является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл».
Как сообщили в
Предварительная договоренность о визите Алаббара в Татарстан для изучения возможностей сотрудничества в сфере девелопмента уже достигнута.