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14:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов пригласил в Татарстан главу компании, построившей высочайшую в мире башню

В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Дубае (ОАЭ), встретился сегодня с главой компании Emaar Properties Мохамедом Алаббаром.

Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей, офисных центров. Именно эта компания построила самую высокую в мире башню «Бурдж-Халифа» и является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл».

Как сообщили в пресс-службе Президента РТ, на встрече Рустам Минниханов и Мохамед Алаббар обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Арабский бизнесмен рассказал лидеру Татарстана об истории создания компании и перспективах ее развития. По его словам, они реализуют стратегию развития на росте бизнеса и строительстве «умных городов будущего». Рустам Минниханов выразил заинтересованность проектами Emaar Properties и пригласил Мохамеда Алаббара посетить республику.

Предварительная договоренность о визите Алаббара в Татарстан для изучения возможностей сотрудничества в сфере девелопмента уже достигнута.

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