Новый глава ОБСЕ прибыл в Мариуполь

Целью визита в Донбасс является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и глава МИД Украины Павел Климкин прибыли в Мариуполь.

Также Климкин и Курц обсудят усилия Австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в Украине, а также конфликтов вокруг Украины. Среди прочего Климкин и Курц обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения минских договоренностей.