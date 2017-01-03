Игорь Додон встретится с главой Приднестровья

Стоит отметить, что Игорь Додон неоднократно заявлял, что до конца года намерен посетить Приднестровье.

— Я уже был в Бельцах, Комрате, Тараклии, Окнице, но сразу после инаугурации хотел бы посетить Приднестровье. Я хочу это сделать до того, как состоится первая официальная поездка, которая, как я уже говорил, будет в Москву. Я впервые говорю об этом и выхожу с этой инициативой, это шаг навстречу с моей стороны. Было бы очень важно, чтобы мы встретились с новым руководителем региона, — говорил он.

По словам президента, ни одно официальное лицо из РМ не работало с руководством и гражданами на левом берегу Днестра в течение последних 13−14 лет.