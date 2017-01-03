Игорь Додон встретится с главой Приднестровья
В среду, 4 января 2017 года, в городе Бендеры пройдет рабочая встреча Президента Республики Молдова Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает Actualitati.md.
В среду, 4 января 2017 года, в городе Бендеры пройдет рабочая встреча Президента Республики Молдова Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает Actualitati.md.
Стоит отметить, что Игорь Додон неоднократно заявлял, что до конца года намерен посетить Приднестровье.
— Я уже был в Бельцах, Комрате, Тараклии, Окнице, но сразу после инаугурации хотел бы посетить Приднестровье. Я хочу это сделать до того, как состоится первая официальная поездка, которая, как я уже говорил, будет в Москву. Я впервые говорю об этом и выхожу с этой инициативой, это шаг навстречу с моей стороны. Было бы очень важно, чтобы мы встретились с новым руководителем региона, — говорил он.
По словам президента, ни одно официальное лицо из РМ не работало с руководством и гражданами на левом берегу Днестра в течение последних 13−14 лет.
— Цель этой встречи — наладить контакт, познакомиться с новым руководством.