Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2016 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о Высшем совете правосудия (№ 5180). Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе. Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

Высший совет правосудия, в частности вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух избирает Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ОРУ по должности.

Размер вознаграждения члена ВРУ устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.