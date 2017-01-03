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13:27 (мск), источник: УНИАН

Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Высший совет правосудия является юридическим лицом, а расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

Источник: УНИАН

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

«03.01.2017 — возвращено с подписью от президента», — говорится на странице этого закона.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2016 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о Высшем совете правосудия (№ 5180). Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе. Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

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Высший совет правосудия, в частности вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух избирает Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ОРУ по должности.

Размер вознаграждения члена ВРУ устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.

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